記事ポイント銀座ハリッチが2026年3月21日（土）ショップチャンネルに2回目出演前回放送では約40分で商品完売を達成した実績を持つ人気スキンケアブランドヒト幹細胞培養液配合の美容液など3商品＋ショップチャンネル限定セットを生放送で紹介 美容鍼灸院「銀座ハリッチ」は、2026年3月21日（土）18時よりショップチャンネルに2回目の出演を果たしました。前回の放送では放送開始約40分で紹介商品が完売するほどの反響を集め