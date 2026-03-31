前回は約40分で完売！銀座ハリッチ「ショップチャンネル」2回目出演

記事ポイント 銀座ハリッチが2026年3月21日（土）ショップチャンネルに2回目出演前回放送では約40分で商品完売を達成した実績を持つ人気スキンケアブランドヒト幹細胞培養液配合の美容液など3商品＋ショップチャンネル限定セットを生放送で紹介 銀座ハリッチが2026年3月21日（土）ショップチャンネルに2回目出演前回放送では約40分で商品完売を達成した実績を持つ人気スキンケアブランドヒト幹細胞培養液配合の美容液など3商品＋ショップチャンネル限定セットを生放送で紹介

美容鍼灸院「銀座ハリッチ」は、2026年3月21日（土）18時よりショップチャンネルに2回目の出演を果たしました。

前回の放送では放送開始約40分で紹介商品が完売するほどの反響を集めた人気ブランドです。

今回の放送では「ハリッチプレミアムリッチプラス」「レチベイビー」「Ekiスキンベールプライマー」の3商品に加え、ショップチャンネル限定のお得なセットも紹介されます。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル」2回目出演

放送日時：2026年3月21日（土）18時〜放送媒体：CS放送 055ch・ショップチャンネル公式サイト・公式YouTube

全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」は、東洋医学と西洋美容科学を融合したスキンケアブランド「HARICCHI Revive Skare」を展開しています。

代表取締役の川辺奈穂は自身の不調が鍼灸で改善した経験から「銀座ハリッチ」を開業し、国家資格を持つ鍼灸師が独自メソッドで施術を行うブランドとして成長を続けています。

今回の放送には川辺奈穂がゲストとして出演し、商品開発への想いや厳選成分のこだわりをわかりやすく伝えています。

ハリッチプレミアムリッチプラス

累計販売本数45万本を突破した「根幹美容液」です。

ヒト幹細胞順化培養液を10%配合し、細胞由来のたんぱく質やペプチドなどの美容保湿成分を含みます。

さらにナイアシンアミド5%・フラーレン1%など整肌・保湿成分を高濃度で配合し、洗顔後すぐに塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計となっています。

レチベイビー

藻類由来の整肌成分「アルガクティブ レチナート®」を配合した質感美クリームです。

レチノールに着想を得て開発されたこの成分が肌表面のごわつきを整え、なめらかで澄んだ質感へ導きます。

朝晩どちらのケアにも取り入れやすい刺激配慮設計で、国産タラノキの枝葉を麹菌で発酵させた「アンジェロック®」も配合し、年齢に応じた肌印象に寄り添います。

Ekiスキンベールプライマー

東洋医学の「衛気（えき）」の思想を込めた調光美プライマーです。

藻類由来の「ジェノフィックスデイ」が紫外線・ブルーライトによる乾燥・くすみに配慮し、整肌成分「クリスタライド」が光を均一に反射して透明感のあるツヤ肌印象を実現します。

SPF35／PA+++の紫外線防止機能を備えながら紫外線吸収剤を使用しないノンケミカル処方で、敏感な肌にもやさしい使い心地です。

「ハリッチプレミアムリッチプラス」は累計45万本の実績が裏付ける根幹美容液で、1ステップのシンプルなケアで肌の土台を整えられます。

「レチベイビー」と「Ekiスキンベールプライマー」は、年齢・環境ストレスに寄り添う独自成分で素肌の質感と透明感を底上げします。

東洋医学の知恵と最先端の美容科学を融合した「HARICCHI Revive Skare」は、肌本来の力を引き出すケアを実現しています。

銀座ハリッチのショップチャンネル出演の紹介でした。

よくある質問

Q. 銀座ハリッチのショップチャンネル出演は今回で何回目ですか？

A. 2026年3月21日（土）の放送が2回目の出演です。

前回の放送では放送開始約40分で紹介商品が完売するほどの反響を集めています。

Q. 今回のショップチャンネルで紹介された商品はどれですか？

A. 「ハリッチプレミアムリッチプラス」「レチベイビー」「Ekiスキンベールプライマー」の3商品が紹介されます。

ショップチャンネル限定のお得なセットも用意されています。

Q. ハリッチプレミアムリッチプラスの特徴は何ですか？

A. 累計販売本数45万本を突破した根幹美容液で、ヒト幹細胞順化培養液10%・ナイアシンアミド5%・フラーレン1%を配合しています。

洗顔後すぐに塗布するだけで完結する1ステップ設計が特徴です。

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