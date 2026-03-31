4月から新年度がスタートする。2026年春闘の第1次集計（3月23日時点）によれば、回答を得た企業の賃上げ率は5.26%に達し、3年連続で5%台という歴史的な高水準を維持している。一方で、家計を直撃する物価上昇も止まらない。コアCPI（生鮮食品を除く消費者物価指数）は前年比3%前後の上昇が続いており、日本銀行が掲げる2%の物価目標を一貫して上回る状況だ。名目賃金（物価変動を考慮しない額面通りの賃金）は着実に伸びているもの