きょう31日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（後7：00〜）は、2時間スペシャルを届ける。番組ではおなじみ、大阪・大阪市にある絶品フレンチ「Giro」が登場する。【オモウマ写真】全7品で6200円…フレンチGiroのディナーコース「Giro」は、24年継ぎ足しのフォアグラ油で熟成された鶏肉を使ったメインディッシュ“鶏モモ肉のコンフィ”（1本1000円で販売）のほか、前菜や付け合わせも