オープン戦で球場のモニターに表示されたストライク、ボールの機械判定の様子＝16日、レークランド（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで今季導入されたストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」で、球審の判定に異議を申し立てる「チャレンジ」の成功率が、開幕した25日から29日までの全47試合で53.7％だったと30日、AP通信が伝えた。成功率は最も要求回数の多かった捕手が64％を記録した一方、