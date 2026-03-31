俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系）の公式インスタグラムが30日、最終話のオフショットを公開した。【写真】『リブート』最終話を写真で振り返り！投稿されたのは、合六亘役の北村有起哉と、真北正親役の伊藤英明が笑顔を見せる2ショット。ワイングラスを掲げる姿が収められており、劇中では見られないような和やかな雰囲気が印象的な1枚となっている。投稿には「ワインを片手に仲良しな合六＆真北現