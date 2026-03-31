『リブート』北村有起哉＆伊藤英明、笑顔のオフショットに反響 「最高の表情」「爽やかスマイル」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系）の公式インスタグラムが30日、最終話のオフショットを公開した。
【写真】『リブート』最終話を写真で振り返り！
投稿されたのは、合六亘役の北村有起哉と、真北正親役の伊藤英明が笑顔を見せる2ショット。ワイングラスを掲げる姿が収められており、劇中では見られないような和やかな雰囲気が印象的な1枚となっている。投稿には「ワインを片手に仲良しな合六＆真北 現場では盛り上げ役のお二人です」とコメントが添えられている。
この投稿には「めっちゃお茶目な2人で可愛い笑」「最高の表情」「こんな素敵なショット贅沢」「めっちゃ爽やかスマイル」といった声が寄せられている。
引用：ドラマ『リブート』インスタグラム（＠reboot_tbs）
【写真】『リブート』最終話を写真で振り返り！
投稿されたのは、合六亘役の北村有起哉と、真北正親役の伊藤英明が笑顔を見せる2ショット。ワイングラスを掲げる姿が収められており、劇中では見られないような和やかな雰囲気が印象的な1枚となっている。投稿には「ワインを片手に仲良しな合六＆真北 現場では盛り上げ役のお二人です」とコメントが添えられている。
この投稿には「めっちゃお茶目な2人で可愛い笑」「最高の表情」「こんな素敵なショット贅沢」「めっちゃ爽やかスマイル」といった声が寄せられている。
引用：ドラマ『リブート』インスタグラム（＠reboot_tbs）