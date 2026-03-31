トヨタ斬新“スライドドア”の「SUVミニバン」に反響殺到！しかし、多人数乗車や車中泊、荷物の積み下ろしなどを総合的に考えると、やはりスライドドアを備えた「ミニバン」の便利さは手放せないと感じるユーザーも少なくありません。そんな「SUVのタフな性能」と「ミニバンの圧倒的な使い勝手」の融合を求める層から、熱い視線を集め続けているモデルが存在します。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「SUVミニバン」で