トヨタ斬新“スライドドア”の「SUVミニバン」に反響殺到！

しかし、多人数乗車や車中泊、荷物の積み下ろしなどを総合的に考えると、やはりスライドドアを備えた「ミニバン」の便利さは手放せないと感じるユーザーも少なくありません。

そんな「SUVのタフな性能」と「ミニバンの圧倒的な使い勝手」の融合を求める層から、熱い視線を集め続けているモデルが存在します。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「SUVミニバン」です！（24枚）

それこそが、トヨタ車体が2023年の「ジャパンモビリティショー2023」で披露した「クロスバンギア（X-VAN GEAR）」です。

このクロスバンギアは、乗用ミニバンの新しいカタチを提案するモデルとして発表されました。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mmと、トヨタの看板ミニバンである「ノア」や「ヴォクシー」とほぼ同等。

つまり、日本の道路事情でも十分に扱いやすいミドルサイズに収められています。

しかしそのルックスは、一般的な箱型ミニバンとは一線を画すものでした。

マットブラックの樹脂製オーバーフェンダーや無骨な前後バンパー、そして直線基調のボクシーなスタイリングは、まるで本格オフローダーのような頼もしい力強さを放っています。

そんなクロスバンギアの最大のハイライトは、タフな外見の内側に広がる革新的なインテリア機構にあります。

前後のドアは、助手席側だけでなく運転席側もBピラー（中央の柱）をドアに内蔵した大開口のスライドドアを採用。

前後にガバッと開け放つことで、自転車やサーフボードなどの長尺物も横から楽々と積み込むことができます。

さらに、助手席をクルッと後ろへ回転させたり、2列目シートの背もたれを折りたたんでローテーブルとして使ったりすることで、車内をまるで自宅のリビングルームのような広々とした団らんスペースにアレンジすることが可能になっていました。

発表当時からこの斬新なコンセプトに対し、ネット上やSNSでは多くの反響が寄せられています。

とくにアウトドア好きのユーザーを中心に、「三菱の『デリカD：5』の唯一の対抗馬になれる逸材だと思う！」「ノアやヴォクシーだとどうしてもファミリーカー的な印象が強いけど、クロスバンギアのゴツいデザインなら趣味のクルマとして堂々と乗れる」といった、SUVライクなミニバンを求める声が絶えません。

一方で、「助手席側がピラーレスのクルマは過去に実績があるけど、両側ともピラーレスだとボディ剛性や衝突安全性が少し心配…」といった、車体構造に対する冷静な指摘も見受けられます。

しかしそれ以上に、「もしこのままのデザインで発売されたら今のクルマを売って即買いする！」「キャンプ場で両側のドアを開け放って風通しの良い車内をでくつろげたら最高だろうな〜」と、クロスバンギアが提案する新しいライフスタイルに胸を躍らせるコメントが溢れています。

2026年の春現在、残念ながらクロスバンギアの市販化に向けた公式なアナウンスはまだありません。

しかし、一時期は特許庁に意匠登録されていたことが判明して、「いよいよ市販化に向けた動きが本格化したのでは!?」とファンを大いにざわつかせたこともありました。

アウトドアブームが日常のアクティビティとして定着し、クルマに「単なる移動手段以上の価値」が求められる今の時代において、このコンセプトモデルが放つ輝きは少しも色褪せていないのです。

ミニバンの利便性とSUVのタフさ、そして部屋のような居住空間を見事に掛け合わせた、クロスバンギアのようなワクワクするような一台が私たちの目の前に現れる日が来ることを、今も多くのファンが待ち望んでいます。