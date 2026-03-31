糸島半島の老舗酒蔵、浜地酒造（屋号・杉能舎、福岡市西区）が、築150年を数える蔵を大改修し、飲食設備や多目的スペースを備えた「酒蔵ガルテン」としてオープンさせる。九州大の研究者らが設計に当たり、2024年末から約1年かけて改装。年明けから一部営業を始めており、4月15日に本格稼働する。