職場の飲み会などで上司から心無い言葉をぶつけられ、一気に冷めてしまうことがある。投稿を寄せた30代女性（営業事務／年収500万円）は、家族経営の商社に勤めている。経営者一族の長男が代々社長になり、ほかの家族も早い段階から自社のみに関わって仕事をしているという。ある日、若手社員向けの研修終わりに、外部講師と社長を交えて食事に行った時のことだ。お互いの趣味や仕事について「和気藹々と話していた」というが、思