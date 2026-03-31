イングランド戦に向け最終調整する堂安（手前左）ら日本代表＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】サッカー日本代表は31日午後7時45分（日本時間4月1日午前3時45分）からロンドンのウェンブリー競技場でイングランド代表との国際親善試合に臨む。30日は試合会場で最終調整し、公開された冒頭では堂安（アイントラハト・フランクフルト）や上田（フェイエノールト）らが球回しで体を動かした。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中