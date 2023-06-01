◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断レーベンスティールはマイルから2400メートルまで走っていますが、体形的には2000メートル前後がベストでしょう。すっきりとした体つき。全体に十分な筋肉をつけています。特に肩から首にかけての筋肉が豊富。尾の付け根も太くて力強い。滞在先の栗東トレセンで撮影した写真ですが、両前肢に体重を乗せた立ち姿は実にりりしい。目も輝いている。昨年のマイルCS（12着）以上に気持ちの入った顔つき