暮れのホープフルSで1番人気7着に敗れたアンドゥーリルが距離短縮で反撃に燃える。福永助手は「前走はラストで伸びを欠いたところを見ると、現状では距離が長かったのかもしれない。距離を短くして改めてですね」と意気込む。今年初戦に向けては「放牧に出してリフレッシュ。いい感じに調整は進められています」と感触を口にする。5馬身差で圧勝した未勝利戦以来となるマイルの距離で重賞初制覇を狙う。