チャールストン・オープン大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日開催地：アメリカ チャールストンコート：結果：[ソラナ シエラ] 0 - 1 [アカシャ ウルホボ] 試合の詳細データはこちら≫ チャールストン・オープン第1日がアメリカ チャールストンで行われ、女子シングルス1回戦で、ソラナ シエラとアカシャ ウルホボが対戦した。試合はソラナ シエラの途中棄権によ