記事ポイントテレビ放映翌日に初回入荷分が完売した形状記憶傘「weer Lite」が再販決定2026年4月1日より楽天市場・Amazon・公式ショップで購入可能形状記憶仕様で折りたたみ後に整えやすく、自動開閉・晴雨兼用の機能性を搭載 創業115年超の老舗レイングッズメーカー・丸十コーポレーションが展開する形状記憶傘「weer Lite」が、テレビ放映をきっかけに注文が殺到し、初回入荷分が完売しています。多くの再販要望を受け、202