【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ HTC VIVE Focus Vision ストリーミングキットセット Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にHTCのVRヘッドセット「VIVE」が追加された。 本セールでは、「VIVE Focus Vision ストリ