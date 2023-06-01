【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

HTC VIVE Focus Vision ストリーミングキットセット

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にHTCのVRヘッドセット「VIVE」が追加された。

本セールでは、「VIVE Focus Vision ストリーミングキットセット」と「VIVE XR Elite」がお買い得になっている。また、SteamVR2.0に対応したベースステーション「VIVE SteamVR Base Station 2.0」や、「HTC VRヘッドセット アクセサリー トラッカー＋ストラップ」などもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HTC VIVE Focus Vision ストリーミングキットセット

PC VRも可能なオールインワンXRヘッドセット。DisplayPortデータ転送が可能な新型ストリーミングケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上する。VIVE Ultimateトラッカーや、最大2TBのmicroSDカードに対応しており、幅広い用途で利用できる。

また、アイトラッキングセンサーと電動レンズを搭載し、IPD（瞳孔間距離）の自動調整が可能。快適な視覚体験が提供される。さらに、4,896×2,448の高解像度と120度の広い視野角を備えており、臨場感あふれる視覚体験を実現する。

HTC VRヘッドセット VIVE XR Elite デラックスパックエディション オプションパーツ付き

持ち歩けるVRグラスでありながら、両目3,840×1,920の高解像度でPC VRも楽しめるオールインワン型XR/VRヘッドセット。コントローラーも付属しており、すぐに没入感の高いVR体験を楽しめる。