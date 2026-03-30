立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、春巻きがのっているように見えるそばの写真を投稿しています。【画像】え…何コレ…？コチラが「春巻に見えたら疲れてる」富士そばの画像です！味が気になる！！春巻きに見えたら…休息が必要？公式アカウントは、「一瞬でも『春巻き』に見えた方、今日はゆっくり休みましょう（試作品）」とコメント。温かいそばの上に、3つの“春巻きのような”トッピング