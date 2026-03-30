タレントのマツコ・デラックス（53）が30日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を今週も欠席した。マツコは2月9日に放送されたTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かしていた。今回の収録も、MCを務めるSUPEREIGHTの村上信五が一人で登場。「すいません、今日もマツコ、ちょっと間に合いませんわ、まだ。生きてはいま