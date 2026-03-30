新生活がスタートする春。「捨て活をしよう」と決意しても、なかなか捨てられないと悩む人も多いのでは？暮らし系の本を多く手がける編集者の一田憲子さん（60代）も「じつは捨てたり片づけたりするのが苦手」と語ります。そんな一田さんが自分がラクをするために設けている「ものを捨てる基準」について伺いました。基準1：収納スペースがいっぱいになったら「捨てサイン」季節ごとに、買い物のたびに…など、ルールをつくって