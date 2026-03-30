60代夫婦ふたり暮らし「ものを捨てる基準」3つ。タオルは8枚で十分、年末に買い替えるルールに
新生活がスタートする春。「捨て活をしよう」と決意しても、なかなか捨てられないと悩む人も多いのでは？ 暮らし系の本を多く手がける編集者の一田憲子さん（60代）も「じつは捨てたり片づけたりするのが苦手」と語ります。そんな一田さんが自分がラクをするために設けている「ものを捨てる基準」について伺いました。
基準1：収納スペースがいっぱいになったら「捨てサイン」
季節ごとに、買い物のたびに…など、ルールをつくって見直しするのは、苦手だという一田さん。
収納がいっぱいになり、「ぎゅーぎゅーで出し入れがしにくい」と感じたら、見直ししています。どんどん増える服や器も、その方法で管理。
見直しの際に手放すのは、今の自分の暮らしに合っていないもの、手が伸びていないもの。
基準2：本やDMは読んだらすぐに「捨てる・保存」を決める
読んだあとにどこかへ置くと、どんどんたまってしまうDM（ダイレクトメール）や本は、いっそのこと置き場所をつくらないことに。
DMはすぐに捨て、本は寄付に回しています。本については、読んでいる最中に「これは保存版だ」と思ったものだけを、数冊手元に残しています。
これらの方法により、あとから整理する手間がなくなりました。
基準3：「捨てる日」をあらかじめ決めておく
毎日使っているからこそ、捨てどきがわからなくなるタオルだけは、「年末に買い替える」ルールに。
愛用しているのは今治タオルの平織りタイプのもの。バスタオル4枚、フェイスタオル4枚と、数も決めています。
そのほか、本の仕事の資料も「発売日から5日経って、確認する必要がなくなったら捨てる」と決めています。
それでも残ったいつまでもそばにある「人生に必要なもの」
自分なりの捨てる基準を持っている一田さんですが、あえて手元に残しているものもあるそう。
●1：サルタニアのオーバルプレート
家族の夕飯は、ワンプレートに少しずつおかずを盛りつけるのが、今の暮らしにフィットしています。レストランでもよく使われる丈夫なオーバルプレートは、31cmのサイズを愛用。
●2：編集人生をともに歩んだ日記
20代から書いている日記は、がんばっている自分のお守りのような存在だから、すべて手元に残しています。最近は、「無印良品」のB5ノートを使い、半身浴中にフタの上で書くことも。