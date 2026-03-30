新生活がスタートする春。「捨て活をしよう」と決意しても、なかなか捨てられないと悩む人も多いのでは？ 暮らし系の本を多く手がける編集者の一田憲子さん（60代）も「じつは捨てたり片づけたりするのが苦手」と語ります。そんな一田さんが自分がラクをするために設けている「ものを捨てる基準」について伺いました。

基準1：収納スペースがいっぱいになったら「捨てサイン」

季節ごとに、買い物のたびに…など、ルールをつくって見直しするのは、苦手だという一田さん。

【写真】色別に服が整然と並ぶ一田さんの収納

収納がいっぱいになり、「ぎゅーぎゅーで出し入れがしにくい」と感じたら、見直ししています。どんどん増える服や器も、その方法で管理。

見直しの際に手放すのは、今の自分の暮らしに合っていないもの、手が伸びていないもの。

基準2：本やDMは読んだらすぐに「捨てる・保存」を決める

読んだあとにどこかへ置くと、どんどんたまってしまうDM（ダイレクトメール）や本は、いっそのこと置き場所をつくらないことに。

DMはすぐに捨て、本は寄付に回しています。本については、読んでいる最中に「これは保存版だ」と思ったものだけを、数冊手元に残しています。

これらの方法により、あとから整理する手間がなくなりました。

基準3：「捨てる日」をあらかじめ決めておく

毎日使っているからこそ、捨てどきがわからなくなるタオルだけは、「年末に買い替える」ルールに。

愛用しているのは今治タオルの平織りタイプのもの。バスタオル4枚、フェイスタオル4枚と、数も決めています。

そのほか、本の仕事の資料も「発売日から5日経って、確認する必要がなくなったら捨てる」と決めています。

それでも残ったいつまでもそばにある「人生に必要なもの」

自分なりの捨てる基準を持っている一田さんですが、あえて手元に残しているものもあるそう。

●1：サルタニアのオーバルプレート

家族の夕飯は、ワンプレートに少しずつおかずを盛りつけるのが、今の暮らしにフィットしています。レストランでもよく使われる丈夫なオーバルプレートは、31cmのサイズを愛用。

●2：編集人生をともに歩んだ日記

20代から書いている日記は、がんばっている自分のお守りのような存在だから、すべて手元に残しています。最近は、「無印良品」のB5ノートを使い、半身浴中にフタの上で書くことも。