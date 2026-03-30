お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#355が29日放送。今回の#355では、リンダカラー∞・りなぴっぴが悩める芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよりなぴっぴの館」を放送した。【写真】M-1ファイナリスト、近すぎるファンとの交流に反響「お母さんが謝りに来ましたが、全然OK」今回、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が相談者として登場した。「再ブレイクしたい」「スキャンダル