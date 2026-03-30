日本テレビ系列の「24時間テレビ」に寄せられた寄付金で購入した福祉車両などが高知県内の団体や個人に贈られました。高知放送など日本テレビ系列が2025年8月に放送した「24時間テレビ」には、県内で716万円あまり、全国では19億5915万円の寄付が寄せられました。この寄付金を活用して購入した福祉車両が3月27日、県内の2つの団体に贈られることになり、高知放送本社で贈呈式がおこなわれました。今回の贈呈先は、「いの町社会福祉