新たに知事に就いた山野之義氏が30日、テレビ金沢を訪れ、兼六園の2重価格の導入に向けて意欲を示しました。就任挨拶で30日、テレビ金沢を訪れた山野之義知事。知事選の公約に掲げていた兼六園入園料の観光客向けの2重価格の導入について、改めて意欲を示しました。石川県・山野之義知事：「(兼六園は)維持費が相当かかります。兼六園や周りは石川県民の税金が使われていますので、あれだけのものを堪能しているのですから、県外の