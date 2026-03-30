「逮捕されたと聞いて連絡を入れてみましたが、返信はまだありません。すでに釈放されてはいるようですが……」こう語るのは元タレント・坂口杏里（35）の知人。窃盗の疑いで逮捕された坂口は29日までに釈放されていたというが、知人からの連絡には応じていないという。3月22日に逮捕された坂口は1週間後の29日にYouTubeチャンネル「JUNYAちゃんねる」に出演。坂口は今後について「介護の資格の勉強をしたい」「子どもの面倒をみる