「逮捕されたと聞いて連絡を入れてみましたが、返信はまだありません。すでに釈放されてはいるようですが……」

こう語るのは元タレント・坂口杏里（35）の知人。窃盗の疑いで逮捕された坂口は29日までに釈放されていたというが、知人からの連絡には応じていないという。

3月22日に逮捕された坂口は1週間後の29日にYouTubeチャンネル「JUNYAちゃんねる」に出演。坂口は今後について「介護の資格の勉強をしたい」「子どもの面倒をみる」とし、表舞台での活動は「ないないないない」と否定していたが……。逮捕の約3カ月前、坂口と顔を合わせたという知人の飲食店関係者は言う。

「坂口さんは（店内のテレビ画面に映った）ゆうちゃみさん（24）を指差して、『この子より私のほうがおもしろい』と豪語していました。ゆうちゃみさんはテレビ番組で活躍していたころの坂口さんと同じぐらいの年齢なので、坂口さんは自身と重ねて見ているのかもしれません。『私はまだいける』『早くオファーしてよ！』ともこぼしていました。またホストクラブでは、若い男性スタッフに『私のこと知らないの！？』と凄んだこともあったそう。芸能界に未練があったのではないでしょうか」

とはいえ、「JUNYAちゃんねる」の動画では自身のYouTubeチャンネルを再開させたい意向を明かしていた坂口。今後も何かと注目の的となりそうだ。