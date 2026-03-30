今年（2026年）で30周年を迎える高知県香美市のやなせたかし記念館で、3月30日、入館者数が500万人を達成しました。高知県香美市香北町の「アンパンマンミュージアム」と「詩とメルヘン絵本館」からなる「やなせたかし記念館」。3月30日、入館者数が累計500万人を達成し、記念セレモニーがおこなわれました。記念すべき500万人目となったのは岡山県から母親と6か月の長女の3人で訪れた中川綾華さん家族です。アンパン