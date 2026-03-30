米国株とは投資環境が違う日本株もダウンサイドのリスク大 先週末に書いたレポートでは、日本株の底堅さは原油価格の上値が重いからだと述べた。グラフ1は2月下旬からの日経平均とWTI先物価格の推移だが、当たり前のように逆相関になっているのがわかる。原油価格は高止まりしているものの、100ドルを超えてさらに上値を追う展開にはなっていない。【グラフ1】日経平均（桃）とWTI先物価格（白）の推移 出所：Bloomeberg