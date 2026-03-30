林野火災を防ぐための林野火災警報と注意報の運用が4月1日から、県内全域で始まります。市町村ごとに条例で規定され、林野火災の危険性に応じて発令される林野火災警報と注意報。去年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災などを受け、消防庁が新たに設けました。県のまとめによりますと、林野火災は例年、雪解けが進む3月から5月にかけて多くなります。直近4年間でみると4月が最も多く、40件発生しています。消防庁など