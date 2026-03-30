7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』（公開中）入場者プレゼント第4弾が公開された。【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。入場者プレゼント第4弾は「オリジナル両A面ポスター」（210ミ