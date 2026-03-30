ENHYPEN、“日本限定配布”入場者プレゼント第4弾公開 味の素スタジアム公演を収録
7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』（公開中）入場者プレゼント第4弾が公開された。
【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
入場者プレゼント第4弾は「オリジナル両A面ポスター」（210ミリ×297ミリ）。先日公開されたSCREENX・4DXポスターのビジュアルをベースにした本ポスターは日本限定配布となる。4月2日から配布され、いましか手に入らない特別なグッズとなっている。
【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
入場者プレゼント第4弾は「オリジナル両A面ポスター」（210ミリ×297ミリ）。先日公開されたSCREENX・4DXポスターのビジュアルをベースにした本ポスターは日本限定配布となる。4月2日から配布され、いましか手に入らない特別なグッズとなっている。