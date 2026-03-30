入場者プレゼント第4弾（C）2026 BELIFT LAB INC. &amp; HYBE JAPAN &amp; CJ 4DPLEX Japan All Rights Reserved.

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　7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』（公開中）入場者プレゼント第4弾が公開された。

【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット

　本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。

　入場者プレゼント第4弾は「オリジナル両A面ポスター」（210ミリ×297ミリ）。先日公開されたSCREENX・4DXポスターのビジュアルをベースにした本ポスターは日本限定配布となる。4月2日から配布され、いましか手に入らない特別なグッズとなっている。