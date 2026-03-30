30日午後、能代市浅内の休耕田で原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。能代警察署の調べによりますと30日午後2時ごろ、能代市浅内字成合の休耕田から出火しました。火は約1時間15分後に消し止められましたが、休耕田の下草など約1,750平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。80代の女性が休耕田で枝木を燃やしていたところ、下草に燃え広がったため知人に消防への通報を依頼したというこ