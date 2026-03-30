自動車メーカー・マツダは２月の生産・販売台数を発表しました。 今年度の国内生産は７０万台を上回る見通しで推移しています。 ２月の国内生産は新型ＣＸ－５を生産する広島工場が、１９か月ぶりに４万台を記録するなど前の年の同じ月と比べ１２パーセント増えました。 マツダは、いわゆるトランプ関税などで国内での生産が減少すると取引先への影響がでるため、今年度の国内生産を７０万台とする目標