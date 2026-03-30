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【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 7月9日 発売予定 価格通常盤：6,930円 Special Edition：9,900円 Cygamesは3月30日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」において、プレイアブルキャラクター「ユーステス」の紹介PVを公開した