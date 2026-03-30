【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 7月9日 発売予定 価格 通常盤：6,930円 Special Edition：9,900円

Cygamesは3月30日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」において、プレイアブルキャラクター「ユーステス」の紹介PVを公開した。

「エンドレスラグナロク」から新たにプレイアブルキャラとして登場するユーステス。原作の「グランブルーファンタジー」にも登場する狙撃手で、封印武器と呼称される「フラメクの雷」の契約者でもある。映像では遠距離から近距離まで、フィールドを幅広く使って攻撃する様子を確認できる。

CVは中井和哉さんが担当。キャラクター紹介PVは、本作の公式YouTubeチャンネルまたは公式Xより視聴できる。

【[JP] GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | キャラクター紹介（ユーステス）】

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