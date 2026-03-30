東京高検は30日、融資金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長を取り調べで侮辱したとして、特別公務員暴行陵虐容疑で刑事告訴された検事を嫌疑不十分で不起訴にした。