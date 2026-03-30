「メイドインアビス 目覚める神秘」キービジュアル (C)つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会 アニメ「メイドインアビス」の劇場シリーズ第1部となる「メイドインアビス 目覚める神秘」の公開日が、10月23日に決定した。あわせて、キービジュアルも公開されている。 原作シリーズ累計発行部数が2,200万部を突破し、これまでにTVアニメが第2期まで、2020年に