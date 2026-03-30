「メイドインアビス 目覚める神秘」キービジュアル

(C)つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

アニメ「メイドインアビス」の劇場シリーズ第1部となる「メイドインアビス 目覚める神秘」の公開日が、10月23日に決定した。あわせて、キービジュアルも公開されている。

原作シリーズ累計発行部数が2,200万部を突破し、これまでにTVアニメが第2期まで、2020年には劇場アニメ化もされている。2025年8月には劇場シリーズアニメ化が発表されており、今作がその第1部となる。アニメーション制作は、TVシリーズから引き続き、キネマシトラスが担当。

キービジュアルには、リコ・レグ・ナナチ・ファプタの姿が描かれているほか、陰にクラヴァリの姿も描かれている。

(C)つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

さらに、「劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け」と「【後編】放浪する黄昏」が2週間限定でリバイバル上映されることも決定した。入場者プレゼント「つくしあきひと先生描きおろしミニ色紙」も復活する。

「劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け」リバイバル上映(C)つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

「劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏」リバイバル上映(C)つくしあきひと・竹書房／劇場シリーズ「メイドインアビス」製作委員会

上映期間は【前編】が5月22日～6月4日、【後編】は5月29日～6月11日の予定。上映劇場は新宿バルト9、グランドシネマサンシャイン池袋、横浜ブルク13ほか。

そのほか、劇場版メイドインアビス「深き魂の黎明」、TVアニメ第2期「烈日の黄金郷」の一挙上映も予定しているという。

劇場版総集編メイドインアビス【前編】【後編】リバイバル上映 上映劇場 新宿バルト9 グランドシネマサンシャイン池袋 横浜ブルク13 川崎チネチッタ T・ジョイ梅田 T・ジョイ京都 109シネマズHAT神戸 ミッドランドスクエア シネマ T・ジョイ博多 ローソン・ユナイテッドシネマ札幌 MOVIX仙台 立川シネマシティ T・ジョイ蘇我 T・ジョイ エミテラス所沢 MOVIXさいたま T・ジョイ新潟万代 広島バルト11 T・ジョイ出雲 T・ジョイリバーウォーク北九州 T・ジョイパークプレイス大分 鹿児島ミッテ10