きのう（29日）まで、宮崎県で開催された女子ゴルフの「アクサレディス」。津山市出身の小林光希選手は最終日、首位タイで最終組からスタートし、通算8アンダーの4位タイでフィニッシュしました。初タイトルの獲得は、次戦以降へと持ち越しです。