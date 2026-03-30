NECは3月26日、DX事業の拡大に向けてデータセンター戦略を刷新すると発表した。データセンターの自社保有とパートナー連携を組み合わせた「ベストミックス型」に移行し、顧客のDX推進やビジネスの状況に応じた多様かつ迅速なサービス提供を目指す。NEC ロゴ○戦略刷新の背景近年、クラウド移行や生成AIの利用拡大などを背景にデータセンター需要が大幅に増加しており、さまざまな業種の企業が同市場へ参入や投資を加速している。NE