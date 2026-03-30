イングランド代表は現地３月31日、国際親善試合で森保一監督が率いる日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦する。トーマス・トゥヘル監督が指揮を執るチームは、27日のウルグアイ代表戦（１−１）後に８人が離脱。GKアーロン・ラムズデール、DFジョン・ストーンズ、DFフィカヨ・トモリ、MFデクラン・ライス、MFアダム・ウォートン、FWドミニク・キャルバート＝ルーウィン、FWノニ・マドゥエケ、FWブカヨ・サカがチームを離