８人離脱のイングランド、日本戦のスタメンは？ 英紙が予想「トップ下はロジャーズとベリンガムが先発の座を争い…」
イングランド代表は現地３月31日、国際親善試合で森保一監督が率いる日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦する。
トーマス・トゥヘル監督が指揮を執るチームは、27日のウルグアイ代表戦（１−１）後に８人が離脱。GKアーロン・ラムズデール、DFジョン・ストーンズ、DFフィカヨ・トモリ、MFデクラン・ライス、MFアダム・ウォートン、FWドミニク・キャルバート＝ルーウィン、FWノニ・マドゥエケ、FWブカヨ・サカがチームを離れる。当初は35人を招集していたなか、27人で日本戦に臨むことになる。
そんなイングランドは、森保ジャパンとの一戦でどんな先発11人を並べるのか。英紙『The Standard』は次のように報じている。
「ゴールキーパーにはジョーダン・ピックフォードがスタメンに復帰する。ダン・バーン、マーク・ゲイ、エズリ・コンサが代表に合流し、守備陣の先発候補となっている。なお、右サイドバックにはティノ・リブラメントも候補に挙がっている。左サイドバックでは、先週末のカラバオ・カップ決勝、マンチェスター・シティがアーセナルを下した試合で活躍したニコ・オライリーが先発する見込みだ。
中盤では、ライスの欠場により、ウルグアイ戦でイングランド代表デビューを飾り、存在感を見せたジェームズ・ガーナ―、そしてエリオット・アンダーソンが再び起用されるだろう。トップ下はモーガン・ロジャーズとジュード・ベリンガムが先発の座を争い、左サイドはアンソニー・ゴードン、最前線にはハリー・ケインが入ると見られる」
『The Standard』が予想するスタメンは以下のとおり。フォーメーションは４−２−３−１だ。
GK
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
FW
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
８人が離脱しても、充実のラインナップ。日本はどこまで戦えるか。チケットは完売の大注目の一戦は、日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
トーマス・トゥヘル監督が指揮を執るチームは、27日のウルグアイ代表戦（１−１）後に８人が離脱。GKアーロン・ラムズデール、DFジョン・ストーンズ、DFフィカヨ・トモリ、MFデクラン・ライス、MFアダム・ウォートン、FWドミニク・キャルバート＝ルーウィン、FWノニ・マドゥエケ、FWブカヨ・サカがチームを離れる。当初は35人を招集していたなか、27人で日本戦に臨むことになる。
「ゴールキーパーにはジョーダン・ピックフォードがスタメンに復帰する。ダン・バーン、マーク・ゲイ、エズリ・コンサが代表に合流し、守備陣の先発候補となっている。なお、右サイドバックにはティノ・リブラメントも候補に挙がっている。左サイドバックでは、先週末のカラバオ・カップ決勝、マンチェスター・シティがアーセナルを下した試合で活躍したニコ・オライリーが先発する見込みだ。
中盤では、ライスの欠場により、ウルグアイ戦でイングランド代表デビューを飾り、存在感を見せたジェームズ・ガーナ―、そしてエリオット・アンダーソンが再び起用されるだろう。トップ下はモーガン・ロジャーズとジュード・ベリンガムが先発の座を争い、左サイドはアンソニー・ゴードン、最前線にはハリー・ケインが入ると見られる」
『The Standard』が予想するスタメンは以下のとおり。フォーメーションは４−２−３−１だ。
GK
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
FW
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
８人が離脱しても、充実のラインナップ。日本はどこまで戦えるか。チケットは完売の大注目の一戦は、日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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