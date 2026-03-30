立派に成長した兄弟猫のビフォーアフターが注目を集めています。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「あったかいお家ですくすく育ちましたね」「猫様お二人、可愛すぎる」とのコメントが寄せられています。 【写真：幸せそうな表情で『一緒にお昼寝する兄弟猫』→成長した『2匹の様子』を見ると……「可愛すぎる」「立派になったね」】 変わらぬ絆を見せる兄弟猫 Threadsアカウント「みるくもち」に投稿