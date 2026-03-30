OpenAIが2021年から展開しているコーディング支援用のAIツール「Codex」向けに多数のプラグインを発表しました。これにより、Gmailをはじめとした20以上のサービスとデフォルトで連携させることが可能となります。Plugins - Codex | OpenAI Developershttps://developers.openai.com/codex/pluginsWe're rolling out plugins in Codex.Codex now works seamlessly out of the box with the most important tools builders alre