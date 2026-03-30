【新華社台北3月30日】中国国民党主席弁公室は30日、同党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席が中国共産党中央委員会と習近平（しゅう・きんぺい）総書記の招待を受け、代表団を率いて大陸を訪問すると発表した。また、鄭氏が招待への謝意と共に積極的な受け入れ意向を示したと明らかにした。その上で、両党が共に努力し、両岸（大陸と台湾）関係の平和的発展を推し進め、両岸の交流と協力を促進し、台湾海峡の安定と市民生活の向上