一緒に暮らしていた飼い主のおじいちゃんが亡くなり、保護犬となったわんちゃん。眠りについたおじいちゃんを、そばでずっと見守り続けた優しいわんちゃんに訪れた新たな出会いが、9万再生を超えて感動を届けています。 その光景には、「心細かったよね。飼い主さんに寄り添って頑張ったね」「おじいちゃんも喜んでくれてますね」と、たくさんの温かい声が寄せられることとなりました。 【動画：他界した飼い主を『2日間も見守り