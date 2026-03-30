キユーピーは、「トムとジェリー」デザインの瓶入りマヨネーズ第3弾（春夏）デザインを、4月から全国で順次発売する。内容量は250g、参考小売価格は496円（税込）。【第4弾（秋冬）デザインの画像はこちら】瓶入りマヨネーズは、キユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売した1925年から続くロングセラー商品。1995年以降は通常デザインに加え、親しみやすいキャラクターデザインも採用しており、2〜3年ごとにテーマを変更し