キユーピー「トムとジェリー」瓶マヨ第3弾登場　春夏限定デザインを発売

キユーピーは、「トムとジェリー」デザインの瓶入りマヨネーズ第3弾（春夏）デザインを、4月から全国で順次発売する。内容量は250g、参考小売価格は496円（税込）。

【第4弾（秋冬）デザインの画像はこちら】

瓶入りマヨネーズは、キユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売した1925年から続くロングセラー商品。1995年以降は通常デザインに加え、親しみやすいキャラクターデザインも採用しており、2〜3年ごとにテーマを変更しながら展開している。

使用後も瓶をインテリアとして楽しむ人が多く、限定デザインとしての魅力も長く支持されている理由の一つとなっている。

瓶入りマヨネーズ キャラクターの歴史

■「トムとジェリー」デザイン第3弾が登場

今回の「トムとジェリー」デザインは、ワーナー ブラザース ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップにより実現したもの。

2025年に初めて瓶入りマヨネーズに登場し、第1弾・第2弾が発売された。2年目となる2026年は、季節の野菜や楽しい食シーンを取り入れた第3弾（春夏）と第4弾（秋冬）を展開。第4弾は、秋以降に全国で発売される予定だ。

「トムとジェリー」の瓶入りマヨネーズ第3弾（春夏デザイン）

■世界中で愛される「トムとジェリー」

「トムとジェリー」は、1940年にアメリカで誕生した人気アニメーション作品。ネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げるドタバタ劇が特徴で、世代を問わず世界中で愛され続けている。2025年には誕生85周年を迎え、今なお高い人気を誇るキャラクターだ。