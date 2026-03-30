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【BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ】 7月30日 発売予定 価格： 通常版/ダウンロード版 7,480円 プレミアムボックス 11,330円 スペシャルコレクションボックス 24,200円 CEROレーティング：C（15才以上対象） プレイ人数：1人 コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5